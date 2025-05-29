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«Оклахома» повторила уникальное достижение нескольких клубов в истории плей-офф НБА

«Оклахома» повторила уникальное достижение нескольких клубов в истории плей-офф НБА
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Сегодня, 29 мая, завершился пятый матч в рамках финала Западной плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Миннесота Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 124:94 (4-1) в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 94
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Холмгрен - 22, Уильямс - 19, Дорт - 12, Джо - 11, Карузо - 8, Хартенштайн - 8, Уоллес - 5, Дженг - 3, Митчелл - 2, Джонс, Уильямс, Уиггинс, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 19, Шеннон - 11, Рид - 11, Диллингэм - 7, Дивинченцо - 6, Макдэниелс - 5, Гарза - 4, Майнотт - 3, Кларк - 2, Гобер - 2, Инглс, Александер-Уолкер, Конли, Миллер

Примечательно, что «Оклахома» стала лишь четвёртой командой в истории плей-офф НБА, которой удалось одержать 80 побед до выхода в финал. Ранее такого достижения добивались только «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2015/2016, а также «Чикаго Буллз» в сезонах-1995/1996 и 1996/1997.

В обоих случаях «Чикаго» становился чемпионом. «Уорриорз» в 2016 году вели в финальной серии 3-1, но уступили «Кливленд Кавальерс».

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