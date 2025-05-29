«Оклахома» повторила уникальное достижение нескольких клубов в истории плей-офф НБА

Сегодня, 29 мая, завершился пятый матч в рамках финала Западной плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Миннесота Тимбервулвз». Игра завершилась со счётом 124:94 (4-1) в пользу домашней команды.

Примечательно, что «Оклахома» стала лишь четвёртой командой в истории плей-офф НБА, которой удалось одержать 80 побед до выхода в финал. Ранее такого достижения добивались только «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2015/2016, а также «Чикаго Буллз» в сезонах-1995/1996 и 1996/1997.

В обоих случаях «Чикаго» становился чемпионом. «Уорриорз» в 2016 году вели в финальной серии 3-1, но уступили «Кливленд Кавальерс».

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