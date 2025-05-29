Шей Гилджес-Александер: мне не хотелось снова отправляться в Миннесоту

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после пятого матча финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (124:94, 4-1) рассказал о мотивации «Оклахомы» в сегодняшней игре.

«Мне не хотелось снова отправляться в Миннесоту — путешествие давалось нелегко… Но я очень хотел, чтобы фанаты получили удовольствие», — приводит слова Гилджес-Александера североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Эндрю Шлехт на своей страничке в социальной сети X.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. За 34 минуты на паркете он отметился 34 очками, восемью результативными передачами и семью подборами.

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене: