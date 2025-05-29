Марк Дэйгнолт прокомментировал выход «Оклахомы» в финал плей-офф НБА — 2025

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт после пятого матча финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (124:94, 4-1) оценил выход своей команды в финальную стадию турнира.

«Это невероятная группа болельщиков, удивительное сообщество. Последние несколько лет у нас была молодая команда, и та атмосфера поддержки, позитива и вдохновения, которую создаёт наш город, действительно придаёт нам силы.

Наши игроки только начинают свой путь в профессиональном баскетболе, и для них очень важно ощущать, что и на арене, и за её пределами все стоят за них, несмотря ни на что. Это помогает им развиваться, расти как спортсменам. Я искренне в это верю», — приводит слова Дэйгнолта североамериканский журналист и клубный обозреватель Ник Галло в своей социальной сети X.

Игроки «Оклахомы» подшутили над Алексом Карузо и журналистом: