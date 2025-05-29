Гилджес-Александер рассказал, с каким настроем «Оклахома» начинала сезон-2024/2025 НБА

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после пятого матча финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (124:94, 4-1) рассказал, с каким подходом команда начинала регулярный чемпионат.

«Это не наша цель. Мы начинали сезон не с мыслями: «Хотим выиграть Запад». Наша цель — чемпионство. Впереди ещё четыре крайне сложных матча, которые нужно выиграть», — приводит слова Гилджес-Александера североамериканский журналист и обозреватель Daily Thunder Брэндон Рахбар на своей страничке в социальной сети X.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. За 34 минуты на паркете он отметился 34 очками, восемью результативными передачами и семью подборами.

Гилджес-Александер приехал на матч «Тандер» на Tesla Cybertruck: