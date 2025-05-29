Джейлен Уильямс: понимаю, почему «Оклахому» сравнивают с любительской командой

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс после пятого матча финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (124:94, 4-1) отреагировал на выход своей команды в финальную стадию турнира.

«Понимаю, почему нас сравнивают с любительской командой AAU — вроде бы смешно, но очень точно описывает нашу атмосферу. Мы искренне наслаждаемся общением, и это сделало нас ещё ближе», — заявил Уильямс во время послематчевого интервью.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. За 34 минуты на паркете он отметился 34 очками, восемью результативными передачами и семью подборами.

Игроки «Оклахомы» подшутили над Алексом Карузо и журналистом: