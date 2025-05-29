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Шей повторил невероятное достижение в плей-офф НБА, которое удавалось Леброну и Джордану

Шей повторил невероятное достижение в плей-офф НБА, которое удавалось Леброну и Джордану
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Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в пятом матче финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 124:94 (4-1).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 94
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Холмгрен - 22, Уильямс - 19, Дорт - 12, Джо - 11, Карузо - 8, Хартенштайн - 8, Уоллес - 5, Дженг - 3, Митчелл - 2, Джонс, Уильямс, Уиггинс, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 19, Шеннон - 11, Рид - 11, Диллингэм - 7, Дивинченцо - 6, Макдэниелс - 5, Гарза - 4, Майнотт - 3, Кларк - 2, Гобер - 2, Инглс, Александер-Уолкер, Конли, Миллер

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 34 очка (14 из 25 с игры, 2 из 4 — трёхочковые; 4 из 4 — со штрафных), сделал восемь результативных передач и семь подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+23».

Как отмечает аккаунт NBA History в социальной сети X, Гилджес-Александер стал всего третьим игроком в истории плей-офф НБА, которому в одном розыгрыше удалось как минимум 10 раз набирать 30 и более очков и отдавать не менее пяти передач за матч.

Ранее подобного достижения добивались лишь лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (в сезонах 2015, 2017 и 2018 годов) и член Зала славы баскетбола, шестикратный чемпион лиги Майкл Джордан (в 1989, 1990 и 1992 годах).

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