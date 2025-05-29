Шей повторил невероятное достижение в плей-офф НБА, которое удавалось Леброну и Джордану

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в пятом матче финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 124:94 (4-1).

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 34 очка (14 из 25 с игры, 2 из 4 — трёхочковые; 4 из 4 — со штрафных), сделал восемь результативных передач и семь подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+23».

Как отмечает аккаунт NBA History в социальной сети X, Гилджес-Александер стал всего третьим игроком в истории плей-офф НБА, которому в одном розыгрыше удалось как минимум 10 раз набирать 30 и более очков и отдавать не менее пяти передач за матч.

Ранее подобного достижения добивались лишь лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (в сезонах 2015, 2017 и 2018 годов) и член Зала славы баскетбола, шестикратный чемпион лиги Майкл Джордан (в 1989, 1990 и 1992 годах).

Гилджес-Александер прослезился, обращаясь к жене: