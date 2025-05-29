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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Зенит» — ЦСКА: во сколько начало матча, где смотреть финал Единой лиги

«Зенит» — ЦСКА: во сколько начало матча, где смотреть финал Единой лиги
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Сегодня, 29 мая, состоится второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которой встретятся «Зенит» и ЦСКА. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единая лига ВТБ . Финал
29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч можно будет посмотреть на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ) и официальном сайте Единой лиги, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

В первом матче серии ЦСКА одержал победу со счётом 82:80. Финал Единой лиги будет продолжаться до того момента, как одна из команд не выиграет четыре игры. В серии за бронзовые медали сражаются казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».

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