«Зенит» — ЦСКА: во сколько начало матча, где смотреть финал Единой лиги

Сегодня, 29 мая, состоится второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которой встретятся «Зенит» и ЦСКА. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч можно будет посмотреть на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ) и официальном сайте Единой лиги, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

В первом матче серии ЦСКА одержал победу со счётом 82:80. Финал Единой лиги будет продолжаться до того момента, как одна из команд не выиграет четыре игры. В серии за бронзовые медали сражаются казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».