«Зенит» — ЦСКА: во сколько начало матча, где смотреть финал Единой лиги
Поделиться
Сегодня, 29 мая, состоится второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которой встретятся «Зенит» и ЦСКА. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единая лига ВТБ . Финал
29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч можно будет посмотреть на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ) и официальном сайте Единой лиги, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».
В первом матче серии ЦСКА одержал победу со счётом 82:80. Финал Единой лиги будет продолжаться до того момента, как одна из команд не выиграет четыре игры. В серии за бронзовые медали сражаются казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».
Комментарии
- 29 мая 2025
-
10:10
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
08:30
-
08:25
-
08:13
-
07:59
-
07:51
-
07:47
-
07:09
-
06:45
-
06:37
-
06:29
-
06:16
-
06:11
-
06:07
-
05:57
-
05:31
-
05:17
-
04:55
-
04:50
- 28 мая 2025
-
23:16
-
23:02
-
22:56
-
22:51
-
22:41
-
22:35
-
22:29
-
22:13
-
21:45
-
21:44
-
20:44
-
19:59