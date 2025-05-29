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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Финальная серия Единой лиги: расписание на 29 мая

Финальная серия Единой лиги: расписание на 29 мая
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Сегодня, 29 мая, пройдёт вторая игра финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в рамках которой встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.

Единая лига ВТБ . Финал
29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Расписание финальной серии плей-офф Единой лиги 29 мая:

19:30 мск — «Зенит» — ЦСКА (счёт в серии 0-1).

В первом матче финала ЦСКА обыграл «Зенит» с результатом 82:80. В полуфинале армейцы оказались сильнее казанского УНИКСа (4-0), а сине-бело-голубые одолели краснодарский «Локомотив-Кубань» в семи играх (4-3). «Чемпионат проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию матча.

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