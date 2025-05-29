Финальная серия Единой лиги: расписание на 29 мая

Сегодня, 29 мая, пройдёт вторая игра финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в рамках которой встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Расписание финальной серии плей-офф Единой лиги 29 мая:

19:30 мск — «Зенит» — ЦСКА (счёт в серии 0-1).

В первом матче финала ЦСКА обыграл «Зенит» с результатом 82:80. В полуфинале армейцы оказались сильнее казанского УНИКСа (4-0), а сине-бело-голубые одолели краснодарский «Локомотив-Кубань» в семи играх (4-3). «Чемпионат проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию матча.