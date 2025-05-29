В Единой лиге конкретизировали решение о признании судейской ошибки в матче «Зенит» — ЦСКА

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала признание лигой судейской ошибки, допущенной за 3,3 секунды до окончания первого матча финальной серии плей-офф между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.

Напомним, Единая лига признала, что арбитр ошибочно зафиксировал аут у игрока «Зенита» Винса Хантера за 3,3 секунды до финальной сирены. В соответствии с регламентом чемпионата лига рассмотрит вопрос о возможном применении санкций в отношении судьи, допустившего эту ошибку.

«Конечно, иногда арбитры ошибаются — это нормально, потому что они люди. Многие просто это забывают. Все думают, что они машины. Они не машины, а люди. И вот арбитру нужно принять решение за секунду, он принял решение, оно может быть неверным. Действительно, такое бывает», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».