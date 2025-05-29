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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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В Единой лиге конкретизировали решение о признании судейской ошибки в матче «Зенит» — ЦСКА

В Единой лиге конкретизировали решение о признании судейской ошибки в матче «Зенит» — ЦСКА
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала признание лигой судейской ошибки, допущенной за 3,3 секунды до окончания первого матча финальной серии плей-офф между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
80 : 82
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 28, Уайт - 15, Хантер - 9, Жбанов - 7, Швед - 5, Захаров - 5, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Карасёв - 3, Фрейзер, Щербенев, Рыжов
ЦСКА: Джекири - 19, Тримбл - 16, М'Бай - 14, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 7, Уэйр - 6, Астапкович - 5, Ухов - 2, Антонов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

Напомним, Единая лига признала, что арбитр ошибочно зафиксировал аут у игрока «Зенита» Винса Хантера за 3,3 секунды до финальной сирены. В соответствии с регламентом чемпионата лига рассмотрит вопрос о возможном применении санкций в отношении судьи, допустившего эту ошибку.

«Конечно, иногда арбитры ошибаются — это нормально, потому что они люди. Многие просто это забывают. Все думают, что они машины. Они не машины, а люди. И вот арбитру нужно принять решение за секунду, он принял решение, оно может быть неверным. Действительно, такое бывает», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

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