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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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Ксавьер Мун вернулся в расположение «Зенита» после травмы

Ксавьер Мун вернулся в расположение «Зенита» после травмы
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Защитник баскетбольного клуба «Зенит» американец Ксавьер Мун вернулся в расположение команды после травмы. Об этом сообщила пресс-служба.

«Я тоже скучал по болельщикам. Было тяжело не играть последние месяцы. Восстановление, травмы… Но я вернулся. И буду рад увидеть всех болельщиков. Буду болеть так же громко, как и они, чтобы помочь команде победить», — прокомментировал новость Мун.

В текущем сезоне американский игрок принял участие в 23 встречах. В среднем за матч Мун набирал 13,5 очка, делал 4,0 подбора, отдавал 5,0 передачи, а также совершал 1,2 перехвата и 0,5 блок-шота.

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Напомним, сегодня, 29 мая, состоится второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которой встретятся «Зенит» и ЦСКА. «Чемпионат проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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