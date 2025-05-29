Ксавьер Мун вернулся в расположение «Зенита» после травмы

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» американец Ксавьер Мун вернулся в расположение команды после травмы. Об этом сообщила пресс-служба.

«Я тоже скучал по болельщикам. Было тяжело не играть последние месяцы. Восстановление, травмы… Но я вернулся. И буду рад увидеть всех болельщиков. Буду болеть так же громко, как и они, чтобы помочь команде победить», — прокомментировал новость Мун.

В текущем сезоне американский игрок принял участие в 23 встречах. В среднем за матч Мун набирал 13,5 очка, делал 4,0 подбора, отдавал 5,0 передачи, а также совершал 1,2 перехвата и 0,5 блок-шота.

Напомним, сегодня, 29 мая, состоится второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которой встретятся «Зенит» и ЦСКА. «Чемпионат проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.