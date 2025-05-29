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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Фото: один из лидеров «Зенита» Ксавьер Мун вернулся в расположение клуба

Фото: один из лидеров «Зенита» Ксавьер Мун вернулся в расположение клуба
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Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун вернулся в расположение клуба из Санкт-Петербурга после получения травмы правого коленного сустава в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород», который проходил 15 января.

Фото: БК «Зенит»

Фото: БК «Зенит»

Фото: БК «Зенит»

Напомним, «Зенит» выиграл регулярный чемпионат Единой лиги, одержав 39 побед при пяти поражениях. Команда с берегов Невы после того, как Мун получил травму, не проигрывала на протяжении 20 игр в регулярке.

Отметим, что «Зенит» уступил в первом матче финала со счётом 80:82. Второй матч состоится в Санкт-Петербурге сегодня, начало в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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