Фото: один из лидеров «Зенита» Ксавьер Мун вернулся в расположение клуба

Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун вернулся в расположение клуба из Санкт-Петербурга после получения травмы правого коленного сустава в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород», который проходил 15 января.

Фото: БК «Зенит»

Фото: БК «Зенит»

Фото: БК «Зенит»

Напомним, «Зенит» выиграл регулярный чемпионат Единой лиги, одержав 39 побед при пяти поражениях. Команда с берегов Невы после того, как Мун получил травму, не проигрывала на протяжении 20 игр в регулярке.

Отметим, что «Зенит» уступил в первом матче финала со счётом 80:82. Второй матч состоится в Санкт-Петербурге сегодня, начало в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.