Гилджес-Александер объяснил свою мотивацию на пятый матч серии с «Миннесотой»

26-летний канадский игрок Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, объяснил свою мотивацию на пятый матч полуфинала североамериканской лиги с «Миннесотой Тимбервулвз», который завершился победой «Оклахомы» со счётом 124:94 и выходом в финал.

«Я хотел, чтобы фанаты насладились моментом вместе с нами… Хотел, чтобы они отпраздновали это событие сегодня вечером в нашем здании. Или пойти домой. Напиться. Что бы они ни делали. Мне хочется, чтобы они наслаждались моментом», — приводит слова Гилджес-Александера издание Clutch Points.

«Оклахома» выиграла серию со счётом 4-1.