Эдвардс комплиментарно оценил «Оклахому» после проигрыша в 1/2 финала плей-офф НБА

23-летний американский звёздный игрок Энтони Эдвардс, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз», после пятого матча с «Оклахома-Сити Тандер» (94:124) подвёл итоги финальной серии Западной конференции, который «волки» проиграли со счётом 1-4.

«Ничего не могу сделать, кроме как снять шляпу перед этими ребятами», — приводит слова Эдвардса издание Clutch Points.

Самым результативным игроком пятого матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского защитника 34 очка, семь подборов и восемь результативных передач.

У «Миннесоты» самым результативным стал форвард Джулиус Рэндл. В его активе 24 очка, пять подборов и три результативные передачи.