«Оклахома» превзошла достижение легендарного состава «Голден Стэйт» с Карри и Дюрантом

«Оклахома-Сити Тандер» в сегодняшнем матче плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» одержала победу со счётом 124:94. Тем самым «громовержцы» побили рекорд «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2016/2017 по количеству побед с двузначной разницей по очкам.

«Оклахома» за весь сезон одержала 61 победу, когда разница в счёте превышала как минимум 10 очков. В свою очередь, легендарный состав «Голден Стэйт» со Стефеном Карри, Кевином Дюрантом, Дрэймондом Грином и Клэем Томпсоном выиграл 60 таких матчей в одном сезоне.

Отметим, что «Оклахома» обыграла «Миннесоту» со счётом 4-1 и первой пробилась в финал НБА, где поспорит за чемпионство с «Индианой» или «Нью-Йорком», которые ещё продолжают свою серию.