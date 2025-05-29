«Оклахома» превзошла достижение легендарного состава «Голден Стэйт» с Карри и Дюрантом
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«Оклахома-Сити Тандер» в сегодняшнем матче плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» одержала победу со счётом 124:94. Тем самым «громовержцы» побили рекорд «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2016/2017 по количеству побед с двузначной разницей по очкам.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 94
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Холмгрен - 22, Уильямс - 19, Дорт - 12, Джо - 11, Карузо - 8, Хартенштайн - 8, Уоллес - 5, Дженг - 3, Митчелл - 2, Джонс, Уильямс, Уиггинс, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 19, Шеннон - 11, Рид - 11, Диллингэм - 7, Дивинченцо - 6, Макдэниелс - 5, Гарза - 4, Майнотт - 3, Кларк - 2, Гобер - 2, Инглс, Александер-Уолкер, Конли, Миллер
«Оклахома» за весь сезон одержала 61 победу, когда разница в счёте превышала как минимум 10 очков. В свою очередь, легендарный состав «Голден Стэйт» со Стефеном Карри, Кевином Дюрантом, Дрэймондом Грином и Клэем Томпсоном выиграл 60 таких матчей в одном сезоне.
Отметим, что «Оклахома» обыграла «Миннесоту» со счётом 4-1 и первой пробилась в финал НБА, где поспорит за чемпионство с «Индианой» или «Нью-Йорком», которые ещё продолжают свою серию.
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