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«Чёрт возьми, ещё вырос». Эксперт назвал звезду НБА, чьим ростом он удивлён

«Чёрт возьми, ещё вырос». Эксперт назвал звезду НБА, чьим ростом он удивлён
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Известный журналист и эксперт Билл Симмонс поделился мнением о росте центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Я предполагаю, каким он будет в следующем году, и тот факт, что он, чёрт возьми, ещё вырос…. Ты понимаешь, о чём я? Его рост 231 см. Можем ли мы заплатить за просмотр и отдать вырученные деньги на благотворительность, где они действительно измерят рост Вемби, и мы узнаем, какой у него рост, за $ 19,99?» — приводит слова Симмонса NBA Analysis.

Напомним, 20 февраля стало известно, что у Вембаньямы тромбоз глубоких вен правого плеча. В связи с этим французский центровой больше не принимал участия в матчах до конца сезона.

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