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Эксперт придумал новое правило, которое НБА нужно внедрить в следующем сезоне

Эксперт придумал новое правило, которое НБА нужно внедрить в следующем сезоне
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Спортивный обозреватель и эксперт Ник Райт рассказал, что придумал новое правило в НБА, которое необходимо внедрить уже в следующем сезоне.

«Новое правило для НБА в следующем сезоне. В тот момент, когда любой игрок на площадке делает это [крутит пальцем], автоматически берётся челлендж. Если у вас не осталось возможности для взятия челленджа, это то же самое, что и когда у вас нет тайм-аутов, это технический фол», — сказал Райт в эфире шоу First Things First.

Отметим, что в НБА участились случаи, когда игроки практически после каждого решений судей крутят пальцем, тем самым намекая на неправильность их действий и возможность взять тренеру своей команды взять челлендж.

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