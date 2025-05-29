«Никто не будет работать усерднее меня». Энтони Эдвардс — о подготовке к следующему сезону

23-летний американский звёздный игрок Энтони Эдвардс, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз», после пятого матча с «Оклахома-Сити Тандер» (94:124) заявил, что будет готовиться к сезону-2025/2026 усерднее всех.

«Да, да, этим летом я буду тренироваться не покладая рук. Никто не будет работать этим летом усерднее меня, вот что я вам скажу. Так что да, я постараюсь, чтобы это повторилось [выход в финал конференции]», — приводит слова Эдвардса издание Clutch Points.

Второй год подряд «Миннесота» выбывает на стадии финала конференции. В прошлом году они проиграли «Даллас Маверикс» в семиматчевом противостоянии (3-4), в этом — «Оклахоме» (1-4).