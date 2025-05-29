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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Нужно реабилитироваться». Щербенёв — о второй игре «Зенита» с ЦСКА в финале Единой лиги

«Нужно реабилитироваться». Щербенёв — о второй игре «Зенита» с ЦСКА в финале Единой лиги
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Разыгрывающий «Зенита» Александр Щербенёв поделился ожиданиями от второго матча финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 29 мая (19:30 мск).

Единая лига ВТБ . Финал
29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нас ждёт очень важный и ответственный матч. Нужно реабилитироваться за обидное поражение и сравнять счёт в серии. Уверен, наши болельщики помогут нам и вместе мы сделаем всё для победы!» — приводит слова Щербенёва официальный сайт «Зенита».

Отметим, что ЦСКА выиграл первый матч в Санкт-Петербурге со счётом 82:80. «Зенит» проведёт вторую домашнюю игру перед тем, как серия переедет в Москву. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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