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«Моё сердце принадлежит «Локомотиву». Миллер — о продлении контракта с командой

«Моё сердце принадлежит «Локомотиву». Миллер — о продлении контракта с командой
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Американский разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер отреагировал на продление контракта с краснодарским коллективом Единой лиги ВТБ.

«Это много значит для меня. Когда я говорил об этом с главным тренером и спортивным директором, то сказал, что «Локо» мне как семья. И моё сердце принадлежит «Локомотиву».

Моей семье очень нравится в Краснодаре. Мне самому нравится быть здесь. И я хочу продолжать расти вместе с клубом. Я на 100% в «Локосемье». Воодушевлён, как и мой сын. Хочу как можно скорее приступить к дальнейшей работе с командой и быть лидером не только на паркете, но и за его пределами.

Очень надеюсь, что нашим фанатам понравилась эта новость. Так что я в предвкушении», — приводит слова Миллера пресс-служба команды.

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