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Один из центровых «Лейкерс» может покинуть команду

Один из центровых «Лейкерс» может покинуть команду
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25-летний американский профессиональный игрок Джексон Хэйс, выступающий за коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции центрового, может покинуть калифорнийский клуб этим летом, сообщил инсайдер издания Clutch Points Энтони Ирвин.

По словам Ирвина, Хэйс оказался недоволен сокращением своей роли на протяжении всего сезона, особенно во время плей-офф, когда его игровое время полностью пропадало в решающих матчах. Это разочарование вкупе с финансовыми последствиями из-за сокращения количества минут на паркете делает его отъезд из Лос-Анджелеса практически неизбежным.

Джексон был выбран на драфте НБА 2019 года под восьмым номером командой «Атланта Хоукс», а затем его права были переданы «Нью-Орлеан Пеликанс». В 2023 году подписал контракт с «озёрниками».

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