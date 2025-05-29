«Второй матч становится решающим». Паскуаль — о финале плей-офф Единой лиги с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал о настрое своего коллектива перед вторым матчем финала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА, который состоится сегодня, 29 мая (19:30 мск).

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Прежде всего, нас ждёт очень важный второй матч финальной серии. Я очень надеюсь, что болельщики придут нас поддержать. С их невероятной поддержкой мы можем добиться всего. Было потрясающе снова играть при полных трибунах во вторник.

Теперь мы ещё больше хотим победить, чтобы порадовать наших фанатов. Они действительно это заслужили. Для нас очень важно выиграть второй матч — нередко именно он становится решающим. Чтобы победить, нам нужно начать гораздо увереннее, чем в прошлый раз. Мы должны бороться за каждый мяч с первой минуты и сохранять концентрацию до самого конца», — приводит слова Паскуаля пресс-служба команды.