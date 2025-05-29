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Чемпион НБА: если бы «Лейкерс» сохранили состав 2020-го, споров о GOAT больше бы не было

Чемпион НБА: если бы «Лейкерс» сохранили состав 2020-го, споров о GOAT больше бы не было
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Атакующий защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» Кентавиус Колдуэлл-Поуп высказался о составе «Лос-Анджелес Лейкерс» 2020 года, с которым он завоевал свой первый титул в лиге.

«С той командой у нас было много моментов, когда у всё складывалось удачно. Вне корта, на площадке, приглашая друг друга в гости, мы просто хорошо проводили время. Это были мои братья, и лично я был больше времени со своей командой, чем с семьёй…

Думаю, если бы мы сохранили тот состав, то смогли бы взять ещё два титула… Больше не было бы никаких споров о величайшем игроке (GOAT), потому что Леброн стал бы шестикратным чемпионом», — приводит слова Колдуэлл-Поупа издание Lakers Nation.

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