Чемпион НБА: если бы «Лейкерс» сохранили состав 2020-го, споров о GOAT больше бы не было

Атакующий защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» Кентавиус Колдуэлл-Поуп высказался о составе «Лос-Анджелес Лейкерс» 2020 года, с которым он завоевал свой первый титул в лиге.

«С той командой у нас было много моментов, когда у всё складывалось удачно. Вне корта, на площадке, приглашая друг друга в гости, мы просто хорошо проводили время. Это были мои братья, и лично я был больше времени со своей командой, чем с семьёй…

Думаю, если бы мы сохранили тот состав, то смогли бы взять ещё два титула… Больше не было бы никаких споров о величайшем игроке (GOAT), потому что Леброн стал бы шестикратным чемпионом», — приводит слова Колдуэлл-Поупа издание Lakers Nation.