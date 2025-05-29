В «Зените» раскрыли продаваемость билетов на второй матч финала плей-офф ЕЛ с ЦСКА

Пресс-служба санкт-петербургского клуба «Зенит» опубликовала заявление о полной продаже билетов на второй матч финала плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 29 мая (19:30 мск).

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Все билеты на игру проданы. На арене будет снова аншлаг!» — написала пресс-служба в телеграм-канале команды.

В первом матче финальной серии армейцы одержали победу со счётом 82:80. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тони Джекири, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. 16 очков на свой счёт записал Мело Тримбл. В составе «Зенита» 28 очков и шесть подборов набрал Дуэйн Бэйкон, 15 баллов на свой счёт записал Окаро Уайт.