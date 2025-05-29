Инсайдер назвал клуб НБА, способный усложнить жизнь Адетокунбо после перехода на Запад

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу будущего тяжёлого форварда и лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, который, по некоторым слухам, рискует к следующему сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сменить команду путём обмена.

«Единственный шанс для других команд избежать доминирования этой команды — если эти трое не станут звёздами. Если Джейлен Уильямс окажется недостаточно хорош для роли второго номера, а Чет Холмгрен не сможет стать тем самым «большим», который способен сражаться на равных с лучшими центровыми лиги. Потому что Шей уже есть и он — реальная сила.

Но когда видишь, когда вспоминаешь серию с «Денвером», понимаешь, насколько это впечатляющая команда, насколько у неё яркое будущее. Для меня сейчас главный сюжет НБА — это то, что я бы не хотел оказаться в Западной конференции. Если бы я был Яннисом [Адетокунбо], я бы точно не хотел играть на Западе. Потому что я бы не хотел встречаться с «Оклахома-Сити Тандер», — заявил Уиндхорст в рамках подкаста Райана Руссилло.