Алекс Хэмилтон покинул «Пари Нижний Новгород»

31-летний американский профессиональный баскетболист Алекс Хэмилтон, играющий на позиции атакующего защитника, покинул команду Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород», сообщила пресс-служба коллектива.

У Алекса истёк его действующий контракт, который не был продлён. Американец присоединился к нижегородцам в марте 2025 года. До этого в регулярном чемпионате сезона-2024/2025 Хэмилтон выступал за пермскую «Парму».

В 13 матчах в составе «Пари Нижний Новгород» Алекс демонстрировал следующую статистику — 9,9 очка, 4,9 подбора, 4,0 передачи и 1,5 перехвата.

До переезда в Россию в 2024-м Хэмилтон прославился своими выступлениями за израильские клубы — «Маккаби Ирони» (Рамат-Ган), Хапоэль (Хайфа).