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«Меня это разозлило». Леброн рассказал, что его возмутило во время финала НБА — 2013

«Меня это разозлило». Леброн рассказал, что его возмутило во время финала НБА — 2013
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил финальную серию плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2013 года, когда в концовке шестого матча Рэй Аллен забросил легендарный трёхочковый, благодаря которому «Майами Хит» сравнял счёт в серии с «Сан-Антонио Спёрс» (3-3), а затем одержал победу в решающем, седьмом матче.

«Я точно не помню счёт, но что действительно меня взбесило и в какой-то момент даже заставило усомниться в себе, так это когда сотрудники НБА вынесли на площадку жёлтые канаты, хотя игра ещё не закончилась. Я посмотрел в сторону их скамейки — они уже сцепили руки, готовясь праздновать победу. Потом посмотрел на сотрудников НБА — они уже начали выставлять канаты на нашей домашней арене, и меня это невероятно разозлило.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Я подумал: «Я не знаю, как мы это сделаем, но мы обязательно что-нибудь придумаем». Я был уверен, что именно я должен буду совершить этот решающий бросок, но в итоге это сделал Рэй Аллен. Для меня всегда было так: игра не закончена, пока на табло не нули. И то, что происходило тогда, было крайне неуважительно», — рассказал Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.

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