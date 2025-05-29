В Евролиге с нового сезона будут выступать 20 команд вместо 18

Пресс-служба элитного европейского баскетбольного турнира Евролига объявила о том, что с сезона-2025/2026 количество команд, участвующих в розыгрыше, увеличится с 18 до 20.

В новом сезоне к Евролиге присоединятся следующие команды — «Валенсия», «Хапоэль» Тель-Авив и «Дубай». «Альба» добровольно покинула турнир, уйдя в Лигу чемпионов ФИБА.

Формат соревнований в предстоящем сезоне останется неизменным: шесть команд выйдут в плей-офф напрямую, а ещё четыре выйдут в стыковые матчи (плей-ин). Вместо 34 игровых туров будет проведено 38 — девять будут сдвоенными. Финал четырёх в 2026-м примет Белград.

«Валенсия», «Монако», «Партизан», «Црвена Звезда» и «Виртус» получили трёхлетнюю лицензию. Евролига дала команде-открытию этого сезона «Парижу» всего лишь годовую лицензию, объяснив это в своём заявлении: «Клубу нужно подтвердить свою организационную состоятельность и продемонстрировать серьёзность намерений по интеграции в лигу». БК «Дубай» же получил пятилетнюю лицензию, по версии издания BasketNews.