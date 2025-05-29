Лидер «Зенита» Ксавьер Мун рассказал, когда сможет вернуться после тяжёлой травмы

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» американец Ксавьер Мун ответил, когда сможет вернуться после тяжёлой травмы, которая была получена в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоялась 15 января.

— Как вы себя чувствуете?

— Всё хорошо, не могу жаловаться. Счастлив вернуться сюда. Операция прошла хорошо, восстановление проходит в том же ключе. Я очень рад вернуться.

— Расскажите, как проходит ваша реабилитация.

— Очень хорошо. [С момента травмы] 11 июня будет три месяца, но я уже чувствую себя очень хорошо, уже хорошо двигаюсь, так что надеюсь, что всё пройдёт согласно плану.

— Когда вы сможете тренироваться без ограничений?

— Мне бы хотелось, чтобы это было уже завтра (улыбается). Но, наверное, в сентябре или октябре. В сентябре будет шесть месяцев, так что надеюсь, что смогу вернуться на корт без ограничений спустя полгода, а ещё через месяц-два буду участвовать в процессе полностью свободно, — приводит слова Муна пресс-служба команды.