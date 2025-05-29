«Всегда легко критиковать великого». Дерозан — об игре Леброна в 40 лет

Лёгкий форвард и один из лидеров «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан высказался по поводу лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, для которого сезон-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стал 22-м за профессиональную карьеру.

«Недавно я говорил об этом с кем-то, когда обсуждали серию игр. Тогда все говорили: «Леброн уже не может, не справится, не победит их». Я тогда сказал одной компании: «Большинство этих ребят не выдержали бы против Леброна 2016 года. Люди забывают, что он играет уже 22 года». Мы никогда не видели ничего подобного ни в одном виде спорта — чтобы кто-то доминировал так долго. Требования, которые к нему предъявляют в 40 лет, просто невероятные. Человеку сорок, а он всё ещё тянет на себе всю команду, всё держится на нём.

И при этом он продолжает играть на таком уровне! Я уверен, что 99% игроков лиги не смогут показывать ничего подобного в 40 лет, не то что играть так результативно. Всегда легко критиковать великого, когда прежде ты не видел ничего подобного», — рассказал Дерозан в рамках подкаста Run Your Race.

Леброн рассмешил присутствовавших на выпускном Брайса Джеймса: