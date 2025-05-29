Победитель Еврокубка «Хапоэль» может присоединиться к Единой лиге — Israelhayom

Победитель баскетбольного Еврокубка в сезоне-2024/2025 «Хапоэль» из Тель-Авива, обеспечивший себе участие в Евролиге, может покинуть израильский чемпионат и присоединиться к Единой лиге ВТБ, сообщило издание Israelhayom.

В статье говорится, что после того, как в среду, 28 мая, владелец «Хапоэля» Офер Яннай намекнул на то, что его клуб может покинуть первенство Израиля, наибольший интерес к команде проявило руководство Единой лиги, где уже дали понять, что, в отличие от Евролиги, не возражают против проведения матчей в Израиле.

Также сообщается, что у «Хапоэля» есть и ещё одна связь с Единой лигой — новый профессиональный консультант клуба Манос Пападопулос, ранее работавший спортивным директором в «Зените». Источники в «Хапоэле» утверждают, что вариант с переходом в ВТБ обсуждается уже давно, но к реальному рассмотрению этой идеи клуб вернётся только после завершения текущего сезона, который, исходя из результатов полуфинальных матчей, для «Хапоэля» может закончиться уже в ближайший вторник. Одной из основных сложностей считается большое количество перелётов и, конечно, отсутствие тель-авивского дерби, что вызывает сомнения в реальности такого перехода.

Напомним, главный тренер «Хапоэля» — Димитрис Итудис, известный по работе в ЦСКА.