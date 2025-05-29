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«Это будет сложно». Агент Рыжов — о возможном присоединении клуба из Израиля к Единой лиге

«Это будет сложно». Агент Рыжов — о возможном присоединении клуба из Израиля к Единой лиге
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Первый в истории лицензированный профсоюзом игроков НБА российский агент, сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов поделился мнением о возможном присоединении израильской команды «Хапоэль Тель-Авив» к Единой лиге ВТБ.

«Новость, безусловно, приятная, даже если останется слухом. Не сомневаюсь, что руководство Единой лиги ВТБ активно работает над расширением, ведь 10 команд для столь уважаемого соревнования явно маловато. Однако это будет сложно реализовать с точки зрения логистики, совмещая с Евролигой.

И, конечно, отмечу, что, учитывая безграничные по европейским меркам финансовые возможности «Хапоэля», многие используют громкое имя команды, запуская различные слухи об их интересе к топовым соревнованиям, тренерам, менеджерам, игрокам, чтобы подогреть интерес», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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