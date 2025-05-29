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Елевич: буду доволен, если «Хапоэль» присоединится к Единой лиге, такие команды нам нужны

Елевич: буду доволен, если «Хапоэль» присоединится к Единой лиге, такие команды нам нужны
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Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич отреагировал на возможное присоединение действующего чемпиона Еврокубка из Израиля тель-авивского «Хапоэля» к Единой лиге ВТБ.

«Хапоэль» — хорошая команда, если она будет играть в Единой лиге, это очень неплохо. Тем более они с Итудисом сейчас на хорошем уровне, выиграли Еврокубок. Думаю, это будет одна из лучших команд в Единой лиге. Да и интерес к самой лиге возрастёт, потому что, например, «Астана» не такого уровня. Нам нужны именно такие команды, как «Хапоэль», чтобы поднять лигу.

Будет очень хороший задел, чтобы чемпионат расцвёл. Если так произойдёт, я буду доволен, с удовольствием буду ходить», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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