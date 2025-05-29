Защитник «Зенита» Мун ответил, следил ли за командой, находясь в США

30-летний американский баскетболист Ксавьер Мун, выступающий за команду Единой лиги ВТБ «Зенит» на позиции защитника, ответил, следил ли за выступлениями своего коллектива, пока находился в Соединённых Штатах Америки (США) во время реабилитации после полученной 15 января травмы.

— Смотрели ли вы матчи нашей команды, когда находились в США?

— Конечно, я смотрел каждую игру. Сразу же, как я вернулся в США, начался плей-офф, затем были полуфиналы. В ночь перед вылетом я смотрел нашу последнюю игру. Так что я точно не терял контакт с командой, — приводит слова Муна пресс-служба команды.

Сегодня, 29 мая, «Зенит» проведёт второй матч финала плей-офф с ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи, которая начнётся в 19:30 мск.