Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Зенита» Мун ответил, следил ли за командой, находясь в США

Защитник «Зенита» Мун ответил, следил ли за командой, находясь в США
Аудио-версия:
Комментарии

30-летний американский баскетболист Ксавьер Мун, выступающий за команду Единой лиги ВТБ «Зенит» на позиции защитника, ответил, следил ли за выступлениями своего коллектива, пока находился в Соединённых Штатах Америки (США) во время реабилитации после полученной 15 января травмы.

— Смотрели ли вы матчи нашей команды, когда находились в США?
— Конечно, я смотрел каждую игру. Сразу же, как я вернулся в США, начался плей-офф, затем были полуфиналы. В ночь перед вылетом я смотрел нашу последнюю игру. Так что я точно не терял контакт с командой, — приводит слова Муна пресс-служба команды.

Сегодня, 29 мая, «Зенит» проведёт второй матч финала плей-офф с ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи, которая начнётся в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал
29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Что нужно сделать ЦСКА и «Зениту», чтобы выиграть титул? Нас может ожидать великая серия
Что нужно сделать ЦСКА и «Зениту», чтобы выиграть титул? Нас может ожидать великая серия
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android