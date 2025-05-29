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Легенда НБА Джонсон извинился перед «Оклахома-Сити Тандер» после выхода в финал плей-офф

Легенда НБА Джонсон извинился перед «Оклахома-Сити Тандер» после выхода в финал плей-офф
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Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон извинился перед организацией «Оклахома-Сити Тандер» после выхода команды в финал плей-офф сезона-2024/2025. В ночь на 29 мая «Оклахома» обыграла команду «Миннесота Тимбервулвз» в финале Западной конференции (124:94), закончив серию со счётом 4-1.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
29 мая 2025, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
124 : 94
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Холмгрен - 22, Уильямс - 19, Дорт - 12, Джо - 11, Карузо - 8, Хартенштайн - 8, Уоллес - 5, Дженг - 3, Митчелл - 2, Джонс, Уильямс, Уиггинс, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 24, Эдвардс - 19, Шеннон - 11, Рид - 11, Диллингэм - 7, Дивинченцо - 6, Макдэниелс - 5, Гарза - 4, Майнотт - 3, Кларк - 2, Гобер - 2, Инглс, Александер-Уолкер, Конли, Миллер

«Я хочу извиниться перед «Оклахома-Сити Тандер» за то, что недооценил их и не думал, что они готовы бороться за чемпионство», — написал Джонсон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Самым результативным игроком пятого матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского защитника 34 очка, семь подборов и восемь результативных передач. У «Миннесоты» самым результативным стал форвард Джулиус Рэндл. В его активе 24 очка, пять подборов и три результативные передачи.

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