Легенда НБА Джонсон извинился перед «Оклахома-Сити Тандер» после выхода в финал плей-офф

Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон извинился перед организацией «Оклахома-Сити Тандер» после выхода команды в финал плей-офф сезона-2024/2025. В ночь на 29 мая «Оклахома» обыграла команду «Миннесота Тимбервулвз» в финале Западной конференции (124:94), закончив серию со счётом 4-1.

«Я хочу извиниться перед «Оклахома-Сити Тандер» за то, что недооценил их и не думал, что они готовы бороться за чемпионство», — написал Джонсон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Самым результативным игроком пятого матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского защитника 34 очка, семь подборов и восемь результативных передач. У «Миннесоты» самым результативным стал форвард Джулиус Рэндл. В его активе 24 очка, пять подборов и три результативные передачи.