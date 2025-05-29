«Титул — жевательная резинка». Пятикратный чемпион НБА — о составе «Лейкерс» 2020 года

61-летний пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер отреагировал на высказывание атакующего защитника «Орландо Мэджик» Кентавиуса Колдуэлл-Поупа о составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2020 году. Напомним, Поуп заявил, что если бы руководство «озёрников» сохранило чемпионский состав, то они выиграли бы ещё два титула.

«Какой титул 2020 года называется «жевательная резинка»?» — написал Харпер в социальной сети Х (ранее Тwitter).

Харпер, используя каламбур, высмеял титул «Лейкерс», который они выиграли в «пузыре» (bubble, англ.) из-за пандемии COVID-19. Жевательная резинка на английском — bubble gum.