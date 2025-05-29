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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Зенит» — ЦСКА: текстовая трансляция матча финальной серии ЕЛ начнётся в 19:30 мск

«Зенит» — ЦСКА: текстовая трансляция матча финальной серии ЕЛ начнётся в 19:30 мск
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В четверг, 29 мая, продолжится финальная серия Единой лиги ВТБ, в рамках которой встретятся «Зенит» и ЦСКА. Вторая игра противостояния состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена». Чемпионат проведёт прямую текстовую трансляцию, которая стартует одновременно с началом игры — в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал
29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче серии армейцы одержали победу со счётом 82:80.

Напомним, финальная серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. В полуфинале соревнований подопечные Андреаса Пистиолиса встречались с казанским УНИКСом и победили в серии со счётом 4-0. «Зенит» в 1/2 финала играл с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и оказался сильнее в серии со счётом 4-3.

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