«Зенит» — ЦСКА: текстовая трансляция матча финальной серии ЕЛ начнётся в 19:30 мск

В четверг, 29 мая, продолжится финальная серия Единой лиги ВТБ, в рамках которой встретятся «Зенит» и ЦСКА. Вторая игра противостояния состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена». Чемпионат проведёт прямую текстовую трансляцию, которая стартует одновременно с началом игры — в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В первом матче серии армейцы одержали победу со счётом 82:80.

Напомним, финальная серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд. В полуфинале соревнований подопечные Андреаса Пистиолиса встречались с казанским УНИКСом и победили в серии со счётом 4-0. «Зенит» в 1/2 финала играл с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и оказался сильнее в серии со счётом 4-3.