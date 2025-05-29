Чемпион НБА Пирс раскритиковал Луку Дончича

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс раскритиковал 26-летнего словенского защитника Луку Дончича из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Давайте поговорим о его менталитете в обороне, потому что я полагаю, что проблема в этом… не нужно делать из этого вопрос о весе и пытаться увести нас от темы. Подборы и действия в защите — это менталитет звезды и не имеет ничего общего с его весом.

Ему нужно просто научиться играть в обороне, а не находиться в изоляциях, а также быть внимательным и старательным при розыгрыше пик-энд-роллов соперниов. Проблема в этом, а не в его весе. Он может набрать 300 фунтов, но если он даст мне 30 очков, восемь подборов и восемь передач, то я буду в порядке. Шак не мог выполнять штрафные броски, однако мы всё равно использовали всё остальное, что он нам давал», — приводит слова Пирса издание Fadeaway World.