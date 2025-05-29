Томас ответил, против кого сейчас играют так же, как ранее «Детройт» — против Джордана

Легендарный американский баскетболист и тренер Айзея Томас, всю свою карьеру выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс», высказал мнение, что «Оклахома-Сити Тандер» выстроила стратегию игры в обороне против лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса так же, как в своё время «Детройт» действовал против Майкла Джордана.

«Они действуют так, чтобы он бросал в прыжке. Сдваиваются на нём. В своё время Джо Думарс никогда не оставался с Джорданом наедине. У нас было несколько человек. И мы заставляли Майкла бросать в прыжке. Его атлетизм был настолько велик, что мы не могли оставить его одного вблизи от корзины. Мы не могли позволить ему совершить данк. Его атлетизм был невероятен, так что, когда он забивал сверху, это зажигало всю команду. Это зажигало болельщиков. Нам не хотелось этого допускать. Сейчас так действовала «Оклахома», — сказал Томас в эфире NBA TV.

Напомним, «Оклахома» победила «Миннесоту» в пяти матчах и вышла в финал НБА.

Энтони Эдвардс хромает после матча с «Оклахомой»: