Стало известно расписание финала плей-офф НБА — 2025

Представлено расписание финальной серии плей-офф НБА сезона-2024/2025. Ранее первым финалистом стала «Оклахома-Сити Тандер». За Кубок Ларри О'Брайена она поборется с победителем пары «Нью-Йорк Никс» – «Индиана Пэйсерс», которые играют в финале Восточной конференции. В настоящий момент счёт в их серии 3-1 в пользу «Индианы».
Расписание финала плей-офф НБА — 2025:
Первый матч:
6 июня (4:30 мск) – «Оклахома» – «Индиана»/Нью-Йорк»;
второй матч:
8 июня (4:00 мск) – «Оклахома» – «Индиана»/Нью-Йорк»;
третий матч:
11 июня (4:30 мск) – «Индиана»/Нью-Йорк» – «Оклахома»;
четвёртый матч:
13 июня (4:30 мск) — «Индиана»/Нью-Йорк» – «Оклахома»;
Дополнительные матчи (если понадобятся):
пятый матч:
16 июня (4:30 мск) – «Оклахома» – «Индиана»/Нью-Йорк»;
шестой матч:
19 июня (4:30 мск) – «Индиана»/Нью-Йорк» – «Оклахома»;
седьмой матч:
22 июня (4:00 мск) – «Оклахома» – «Индиана»/Нью-Йорк».
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