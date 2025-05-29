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Финал плей-офф НБА — 2025: полное расписание матчей, даты и время игр, результаты, где смотреть онлайн, кто сыграет

Стало известно расписание финала плей-офф НБА — 2025
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Представлено расписание финальной серии плей-офф НБА сезона-2024/2025. Ранее первым финалистом стала «Оклахома-Сити Тандер». За Кубок Ларри О'Брайена она поборется с победителем пары «Нью-Йорк Никс» – «Индиана Пэйсерс», которые играют в финале Восточной конференции. В настоящий момент счёт в их серии 3-1 в пользу «Индианы».

Расписание финала плей-офф НБА — 2025:

Первый матч:
6 июня (4:30 мск) – «Оклахома» – «Индиана»/Нью-Йорк»;

второй матч:
8 июня (4:00 мск) – «Оклахома» – «Индиана»/Нью-Йорк»;

третий матч:
11 июня (4:30 мск) – «Индиана»/Нью-Йорк» – «Оклахома»;

четвёртый матч:
13 июня (4:30 мск) — «Индиана»/Нью-Йорк» – «Оклахома»;

Дополнительные матчи (если понадобятся):

пятый матч:
16 июня (4:30 мск) – «Оклахома» – «Индиана»/Нью-Йорк»;

шестой матч:
19 июня (4:30 мск) – «Индиана»/Нью-Йорк» – «Оклахома»;

седьмой матч:
22 июня (4:00 мск) – «Оклахома» – «Индиана»/Нью-Йорк».

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