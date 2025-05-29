«Почти 30 лет в органах». Адвокат заявила о странностях в деле о смерти Яниса Тиммы

Адвокат родственников покойного баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова выступила с заявлением по поводу обстоятельств гибели латвийского спортсмена. По версии следствия, Янис совершил суицид. По мнению Гавриловой, Тимму до самоубийства могли довести.

«Причиной смерти назвали самоубийство и не стали дальше в это углубляться. А я как человек, который почти 30 лет отработал в органах, вижу, что всё не так однозначно и есть куда покопать. Я не утверждаю, что это убийство, но убеждена, что его довели. У меня имеется переписка, которой нет ни у кого, однако я пока не могу её раскрывать», — приводит слова Гавриловой «Комсомольская правда».

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: