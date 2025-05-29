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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Капитан «Зенита» Карасёв не попал в заявку на второй матч финала ЕЛ с ЦСКА

Капитан «Зенита» Карасёв не попал в заявку на второй матч финала ЕЛ с ЦСКА
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Капитан «Зенита» Сергей Карасёв не попал в заявку на второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Это следует из заявки команды. Встреча пройдёт сегодня, 29 мая, в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 мск.

Финальная серия будет продолжаться до четырёх побед. В первом матче, который также проходил в Санкт-Петербурге, победу одержал ЦСКА.

В серии за бронзовые медали играют казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Счёт в их серии в настоящий момент 2-0 в пользу казанцев.

Напомним, «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию второй встречи между «Зенитом» и ЦСКА, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке:

текстовая трансляция второго матча финала Единой лиги между «Зенитом» и ЦСКА.

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