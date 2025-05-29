Кущенко предположил, что станет решающим в исходе второго матча финала ЕЛ «Зенит» — ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко дал комментарий по поводу предстоящей второй встречи финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Она пройдёт сегодня, 29 мая. Начало – в 19:30 мск.

«Серия так началась, что сразу уровень баскетбола просто высочайший. Высочайший уровень эмоций. На «Зените» сказывается семиматчевая серия [в полуфинале]. «Зенит» великолепно вернулся. Концовка просто эмоциональная, с кучей эмоций и даже, как оказалось, ошибок судейских. Поэтому первая встреча задала вот этот высочайший тон, который мы все любим. Второй матч — это большой вызов прежде всего для «Зенита». В таких встречах всегда находятся герои, которые сидят на скамейке.

Мне кажется, вот моё персональное мнение, в обеих командах сегодня могут сыграть не лидеры, а те, кто реально готов с энергией помочь своей команде, дать эмоции, которые помогут основным составам. Хотя вот у «Зенита» просто какой-то колоссальный космический баскетбол показывают, Бэйкон, а у «ЦСКА» это как будто более командная история», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Ислам Махачев играет в баскетбол: