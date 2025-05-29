Кущенко ответил, согласится ли Единая лига принять в участники израильский «Хапоэль»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отреагировал на возможное присоединение действующего чемпиона Еврокубка из Израиля тель-авивского «Хапоэля» к Единой лиге ВТБ.

«Мы с большим удовольствием примем «Хапоэль» в участники Лиги ВТБ. Там наш старый знакомый, самый побеждающий тренер иностранной в Лиге ВТБ Димитрис Итудис. Ну вот мы сегодня после новостей проверили все имейлы. Пока официальные заявки не нашли. Другие клубы на карандаше? Работа ведётся. Скорее после сезона какие-то результаты ожидаем», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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