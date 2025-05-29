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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Надеюсь, закрепим это чемпионством». Мун — о рекордной серии «Зенита» в Единой лиге

«Надеюсь, закрепим это чемпионством». Мун — о рекордной серии «Зенита» в Единой лиге
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Атакующий защитник «Зенита» Ксавьер Мун поделился мнением о рекорде команды в Единой лиге ВТБ по количеству побед подряд – 25. Предыдущий рекорд принадлежал московскому ЦСКА, который добыл 24 победы на старте регулярного чемпионата сезона-2022/2023.

— «Зенит» установил новый рекорд Единой лиги ВТБ по количеству побед подряд – 25. Насколько впечатляет вас это достижение?
— Надеюсь, мы закрепим это чемпионством. А в остальном – я не удивлён. Я ведь играл с командой до января, так что не удивлён успехом, — приводит слова Муна пресс-служба команды.

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