Итудису неизвестно о возможном присоединении его израильской команды к Лиге ВТБ

Димитрис Итудис, главный тренер израильского «Хапоэля» Тель-Авив и двукратный чемпион Евролиги с московским ЦСКА, в разговоре с «Чемпионатом» прокомментировал слухи о возможном переходе его команды в Единую лигу ВТБ.

«Я об этом ничего не знаю», – сказал специалист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

По данным издания Israelhayom, в среду, 28 мая, владелец «Хапоэля» Офер Яннай намекнул на то, что его клуб может покинуть первенство Израиля, а наибольший интерес к команде проявило руководство Единой лиги, где уже дали понять, что, в отличие от Евролиги, не возражают против проведения матчей в Израиле.

У Итудиса осталось два года по контракту с «Хапоэлем». Это означает, что в случае перехода команды в Единую лигу греческий специалист вернулся бы на турнир после восьми лет, проведённых у руля ЦСКА. Под руководством наставника «Хапоэль» стал чемпионом Еврокубка.

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