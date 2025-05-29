Новичок Евролиги «Дубай» заинтересован в приобретении лидера ЦСКА Аврамовича — источник

Сербский разыгрывающий московского ЦСКА Алекса Аврамович попал в список трансферных целей «Дубая». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал инсайдер Чима де Лукас.

Аврамович в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ принял участие в 49 матчах, в которых в среднем набирал 12,7 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 3,3 передачи.

Напомним, сегодня, 29 мая, стало известно, что число участников Евролиги с сезона-2025/2026 будет увеличено с 18 до 20. В новом сезоне к турниру присоединится «Дубай», а также «Валенсия» и «Хапоэль» из Тель-Авива. «Альба» ранее добровольно покинула турнир.

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