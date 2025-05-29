Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ксавьер Мун высказался о признании звезды «Зенита» Дуэйна Бэйкона MVP Единой лиги

Ксавьер Мун высказался о признании звезды «Зенита» Дуэйна Бэйкона MVP Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Зенита» Ксавьер Мун признался, что не был удивлён решением признать товарища по команде Дуэйна Бэйкона самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нынешнего сезона.

– Вы, Трент и Дуэйн были признаны игроками месяца в лиге. Что вы думаете об этом?
– Это только подтверждает, какие у нас в команде ребята, какой у них талант, какую работу мы делаем каждый день. Так что я счастлив за них. Я сказал им обоим, что горжусь ими. И, как я и говорил, нам нужно закрепить это чемпионским титулом.

– Дуэйн был назван MVP сезона, а Хавьер Паскуаль признан тренером года. Ожидали ли вы, что они выиграют эти награды?
– Ожидал ли я? Да, конечно. Он был лучшим игроком целый год, так что я не ожидал ничего другого. Конечно, когда я узнал об этом, я поздравил его, сказал, как им горжусь. То, что Чави стал лучшим тренером года, меня тоже не удивило, – приводит слова Муна пресс-служба команды.

Материалы по теме
Что нужно сделать ЦСКА и «Зениту», чтобы выиграть титул? Нас может ожидать великая серия
Что нужно сделать ЦСКА и «Зениту», чтобы выиграть титул? Нас может ожидать великая серия

Джордан поздравил Картера с избранием в Зал славы баскетбола:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android