Ксавьер Мун высказался о признании звезды «Зенита» Дуэйна Бэйкона MVP Единой лиги

Атакующий защитник «Зенита» Ксавьер Мун признался, что не был удивлён решением признать товарища по команде Дуэйна Бэйкона самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нынешнего сезона.

– Вы, Трент и Дуэйн были признаны игроками месяца в лиге. Что вы думаете об этом?

– Это только подтверждает, какие у нас в команде ребята, какой у них талант, какую работу мы делаем каждый день. Так что я счастлив за них. Я сказал им обоим, что горжусь ими. И, как я и говорил, нам нужно закрепить это чемпионским титулом.

– Дуэйн был назван MVP сезона, а Хавьер Паскуаль признан тренером года. Ожидали ли вы, что они выиграют эти награды?

– Ожидал ли я? Да, конечно. Он был лучшим игроком целый год, так что я не ожидал ничего другого. Конечно, когда я узнал об этом, я поздравил его, сказал, как им горжусь. То, что Чави стал лучшим тренером года, меня тоже не удивило, – приводит слова Муна пресс-служба команды.

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