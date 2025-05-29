«Зенит» победил ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги

Завершился второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались «Зенит» и ЦСКА. Игра проходила в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 86:70 (20:16, 27:22, 16:18, 23:14) в пользу хозяев площадки. Счёт в серии стал равным – 1-1.

Самым результативным в составе победителей оказался американский форвард Дуэйн Бэйкон. На его счету 20 очков, два подбора и одна результативная передача. У ЦСКА лучшую результативность продемонстрировал американский разыгрывающий Мело Тримбл. В его активе 21 очко, один подбор и одна передача.

Серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующие два матча команды проведут в Москве. Третья игра серии запланирована на 1 июня. Её начало – в 14:30 мск.

Достижения сборных России по баскетболу: