Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Зенит — ЦСКА, результат матча 29 мая 2025, счет 86:70, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Зенит» победил ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги
Комментарии

Завершился второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались «Зенит» и ЦСКА. Игра проходила в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 86:70 (20:16, 27:22, 16:18, 23:14) в пользу хозяев площадки. Счёт в серии стал равным – 1-1.

Единая лига ВТБ . Финал
29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 70
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 20, Фрейзер - 19, Уайт - 12, Жбанов - 10, Пойтресс - 8, Хантер - 8, Захаров - 5, Щербенев - 2, Швед - 2, Рыжов, Воронцевич
ЦСКА: Тримбл - 21, Уэйр - 14, М'Бай - 8, Астапкович - 7, Жан-Шарль - 7, Джекири - 6, Аврамович - 4, Антонов - 3, Михайловский, Ганькевич, Ухов, Карпенко

Самым результативным в составе победителей оказался американский форвард Дуэйн Бэйкон. На его счету 20 очков, два подбора и одна результативная передача. У ЦСКА лучшую результативность продемонстрировал американский разыгрывающий Мело Тримбл. В его активе 21 очко, один подбор и одна передача.

Серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующие два матча команды проведут в Москве. Третья игра серии запланирована на 1 июня. Её начало – в 14:30 мск.

Материалы по теме
Что нужно сделать ЦСКА и «Зениту», чтобы выиграть титул? Нас может ожидать великая серия
Что нужно сделать ЦСКА и «Зениту», чтобы выиграть титул? Нас может ожидать великая серия

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android