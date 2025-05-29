Результаты финальной серии плей-офф Единой лиги 29 мая
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Сегодня, 29 мая, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В рамках второго матча финальной серии турнира в Санкт-Петербурге встречались «Зенит» и ЦСКА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты финального матча плей-офф Единой лиги 29 мая:
«Зенит» — ЦСКА — 86:70.
Единая лига ВТБ . Финал
29 мая 2025, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 70
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 20, Фрейзер - 19, Уайт - 12, Жбанов - 10, Пойтресс - 8, Хантер - 8, Захаров - 5, Щербенев - 2, Швед - 2, Рыжов, Воронцевич
ЦСКА: Тримбл - 21, Уэйр - 14, М'Бай - 8, Астапкович - 7, Жан-Шарль - 7, Джекири - 6, Аврамович - 4, Антонов - 3, Михайловский, Ганькевич, Ухов, Карпенко
После двух встреч счёт в серии равный – 1-1. Золотые медали завоюет команда, которая одержит четыре победы в серии. Следующие два матча будут проходить в Москве. Третья игра запланирована на 1 июня. Её начало – в 14:30 мск.
В серии за третье место встречаются казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».
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