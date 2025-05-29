Результаты финальной серии плей-офф Единой лиги 29 мая

Сегодня, 29 мая, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В рамках второго матча финальной серии турнира в Санкт-Петербурге встречались «Зенит» и ЦСКА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты финального матча плей-офф Единой лиги 29 мая:

«Зенит» — ЦСКА — 86:70.

После двух встреч счёт в серии равный – 1-1. Золотые медали завоюет команда, которая одержит четыре победы в серии. Следующие два матча будут проходить в Москве. Третья игра запланирована на 1 июня. Её начало – в 14:30 мск.

В серии за третье место встречаются казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Достижения сборных России по баскетболу: