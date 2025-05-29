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Зенит — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Гомельский ответил фанату, заявившему, что судьи «угробили» «Зенит» в финале ЕЛ с ЦСКА

Гомельский ответил фанату, заявившему, что судьи «угробили» «Зенит» в финале ЕЛ с ЦСКА
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Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу судейства в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА (82:80). Ранее Единая лига признала, что аут в концовке встречи у Винса Хантера была зафиксирован ошибочно.

Единая лига ВТБ . Финал
27 мая 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
80 : 82
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 28, Уайт - 15, Хантер - 9, Жбанов - 7, Швед - 5, Захаров - 5, Пойтресс - 4, Воронцевич - 4, Карасёв - 3, Фрейзер, Щербенев, Рыжов
ЦСКА: Джекири - 19, Тримбл - 16, М'Бай - 14, Жан-Шарль - 11, Аврамович - 7, Уэйр - 6, Астапкович - 5, Ухов - 2, Антонов - 2, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Факты упрямая вещь – во втором матче полуфинала угробили «Локо» судьи – а вчера [в первой встрече финала Единой лиги с ЦСКА] уже угробили «Зенит», — высказался фанат на официальном сайте Гомельского.

«Справедливость восторжествует, но через некоторое время. Такая уж она – своеобразная. А иногда она [справедливость] приходит только после смерти борца за справедливость. А ещё я бо́льшую часть жизни провёл в СССР, где справедливость имела партийный характер. Не нужно перегибать палку», — ответил Владимир.

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