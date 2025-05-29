Гомельский ответил фанату, заявившему, что судьи «угробили» «Зенит» в финале ЕЛ с ЦСКА

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу судейства в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА (82:80). Ранее Единая лига признала, что аут в концовке встречи у Винса Хантера была зафиксирован ошибочно.

«Факты упрямая вещь – во втором матче полуфинала угробили «Локо» судьи – а вчера [в первой встрече финала Единой лиги с ЦСКА] уже угробили «Зенит», — высказался фанат на официальном сайте Гомельского.

«Справедливость восторжествует, но через некоторое время. Такая уж она – своеобразная. А иногда она [справедливость] приходит только после смерти борца за справедливость. А ещё я бо́льшую часть жизни провёл в СССР, где справедливость имела партийный характер. Не нужно перегибать палку», — ответил Владимир.

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